MJ voorspelde zelf al dat de AJXI na de release door bruiden en bruidegommen gedragen zou worden op hun grote dag. En hij had gelijk. De AJXI was waarschijnlijk de eerste topbasketbalschoen die net zo goed onder een baljurk stond als op het basketbalveld, en de schoen blijft overal waar hij opdruikt een statement maken. Op deze nieuwste dameseditie zijn de traditionele lakleren accenten van de schoen ingeruild voor een metallic glanslaag om weer een nieuw hoofdstuk te beginnen in de designverhalen die de AJXI schoenen tot een legende maken.