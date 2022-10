De originele Air Jordan XI werd uitgebracht in 1995, toen er volgens Michael Jordan een 'formele look' op het veld moest komen, en is nog steeds een van de meest populaire Air Jordan modellen aller tijden. De Air Jordan XI Low 'Nightshade' zet de traditie voort met innovatieve updates. De oorspronkelijk lakleren vlakken krijgen een look van slangenleer die contrasteert met het bovenwerk van zwart leer/mesh en de doorschijnende buitenzool met details in Volt.