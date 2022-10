De Air Jordan 11 was onder andere een pionier op het gebied van performance en stijl. Bepaalde uitvoeringen van het design zijn bekender dan andere en het is dan ook hoog tijd dat de Low I.E. eens in de schijnwerpers wordt gezet. Dit ondergewaardeerde design verscheen als eerste lage uitvoering van de AJ11 op de markt, met adaptaties van kenmerkende details om een veelzijdige look neer te zetten waarbij ventilatie en comfort vooropstaan. Deze uitvoering heeft een OG kleurencombinatie die roem vergaarde op de Air Jordan 3: een zwarte ondergrond met accenten Cement Grey en vleugjes wit en Fire Red.