Jordan viert het 30-jarig bestaan van de Air Jordan en heeft voor een nieuwe kleur voor de klassieke Air Jordan X inspiratie opgedaan uit het All-Star weekend en de beroemde gaststad van dit jaar, tevens de geboorteplaats van Michael Jordan. De Air Jordan X is ontstaan uit het vernieuwingsinitiatief van Jordan, een nieuw productieproces dat wordt gebruikt om retrosneakers te maken die qua kwaliteit, look en feel dichter bij hun originele versie blijven. De Air Jordan 10 Retro was een van de eerste retrosneakers die werd vernieuwd. De kleuren zijn dan ook een eerbetoon aan de betonnen jungle en de historische impact die de stad heeft gehad op de levende geschiedenis van Jordan. Jordan liet zien dat hij op het basketbalveld nog lang niet onderdeed voor andere spelers door 55 punten te scoren tegen New York. Dat was pas een comeback. De 'Double Nickel' werd oorspronkelijk alleen gedragen door MJ in een aantal wedstrijden nadat hij in 1995 zijn comeback maakte. Hij droeg toen rugnummer 45.