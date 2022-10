Prijs niet beschikbaar

Deze nieuwe versie van de klassieke Air Jordan 1 is geïnspireerd op de vorige AJ1 kleurencombinatie die nu diep ingebed is in de cultuur. De tong is gemaakt met foam en een transparante, omgekeerde tag voor een industriële stijl, met drie geblokte kleurtonen in Volt, Sail en University Gold om felle energie toe te voegen aan het tijdloze design.