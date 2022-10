AIR JORDAN I

ZWART/GOUD

€ 160,00

Het luxueuze kleurenpalet met zwart en goud zag in 1985 het levenslicht met de Air Jordan I. Sindsdien hebben we soortgelijke retroversies gezien die een knipoog waren naar de zeldzame kleurencombinatie. Nu, dertig jaar na het debuut van de Air Jordan serie, keert deze luxe look terug naar de Air Jordan I, uitgevoerd met contrasterende kleurblokken die de dualiteit van uit en thuis spelen symboliseren.