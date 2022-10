Het naseizoen heeft een paar indrukwekkende teams gezien in het tijdperk van Michael Jordan. Houston en Detroit wonnen twee kampioenschappen en L.A. drie. Maar zoals gebruikelijk was MJ de absolute topper door zes kampioenschappen voor Chicago binnen te halen in slechts zeven seizoenen. Deze Air Jordan I is een ode aan die ongelooflijke reeks — een tijd waarin MJ de league domineerde.