€ 150,00

In 1985 maakte de Air Jordan I een blijvende indruk in de league. Deze AJ I High kleurencombinatie verwijst naar een van MJ's eerste verschijningen op een tijdschriftomslag als profspeler. De uitspraak 'A Star is Born' van de tijdschriftuitgevers is in reliëf aangebracht op de binnenkant van de losse kraagflappen.