Toen de Air Jordan I in 1985 werd geïntroduceerd, was het een baanbrekende schoen. Het revolutionaire design was gemaakt van de beste materialen die destijds beschikbaar waren en groeide uit tot een klassieker toen de Air Jordan lijn populairder werd. Dertig jaar vol verschillende kleuren en materialen later zetten de 'Anti-Gravity Machines' nog een stap vooruit met een nieuwe constructie die volledig is gemaakt van Flyknit. De flexibele, lichte update heeft accenten van varkensleer en blijft trouw aan zijn roots met Nike Air demping, een hoge kraag en OG kleurblokken in Game Royal en zwart.