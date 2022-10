De Air Jordan I High gebruikt de klassieke kleurencombinatie 'Carmine' van de Air Jordan VI. Op de doorschijnende buitenzool en klassieke witte middenzool zit een bovenwerk met een geblokt patroon in de kleuren wit, zwart en Carmine, als verwijzing het origineel. De nieuwe look is gekozen ter ere van de eerste Air Jordan, met details uit het seizoen 1990-1991 waarin MJ zijn eerste titel wist te veroveren.