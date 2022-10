€ 150,00

Jordan Brand viert het uitbrengen van Spider-Man: Into the Spider-Verse met een special-edition Air Jordan 1 Retro High OG 'Origin Story'. Net zoals het paar in de film over Miles Morales, is deze AJ1 een variatie op een klassieke kleurencombinatie. Net zoals het personage Morales daagt de AJ1 de norm uit. Net zoals het masker kan de AJ1 door iedereen worden gedragen en wordt de drager een held.

© & TM 2018 MARVEL. © 2018 SPAI. Alle rechten voorbehouden.