Het Parijse lifestylemerk Maison Château Rouge is het geesteskind van Youssouf Fofana, een jonge designer die de dynamiek en veelzijdigheid van een hedendaagse Afrikaanse diaspora in Parijs onder de aandacht brengt. Met zijn bijdrage aan de Air Jordan I Mid 'Fearless' reeks, levert Fofana ook eens te meer een bijdrage aan afrocentrische mode uit het 18e arrondissement, het hart van Parijse straatcultuur.



De Fearless Air Jordan I Mid van Fofana heeft een bovenwerk vol complexe reliëfpatronen. De iconische kleurblokken van de AJI worden zachtjes overgedaan met Psychic Blue en Pale Vanilla op het bovenwerk, een zee van rust onder een Cinnamon Swoosh. Het topstuk van de samenwerking is het kenmerkende rode stiksel op de tong en de hak, een verwijzing van Fofana naar zijn culturele roots via een knipoog naar mandenvlechten en volkskunst. Net als de andere schoenen in de Air Jordan Fearless reeks, blijft deze uitvoering trouw aan de OG met Nike Air merkdetails op de tong en een Jordan Wings logo op de schoenkraag.