€ 159,99

Dit is een van die zeldzame sneakers waarop de regel van drieën van toepassing is: soms zijn drie creatieve breinen beter dan één. In dit geval zijn dat Jordan, Travis Scott en het Fragment Design van Hiroshi Fujiwara. Ze gingen met niet zomaar een Air Jordan aan de slag, maar met de geliefde Air Jordan 1, een schoen die zowel de rapper uit Houston als de Japanse designer al eerder in een nieuw jasje hebben gestoken voor Jordan.

Hun uitvoering van de Air Jordan 1 Low heeft natuurlijk de welbekende kleurblokken, maar dan wel met bijzondere accenten waar niemand anders dan Scott of Fujiwara op zou komen. De verweerde middenzool met bijpassende Sail veters wordt gecontrasteerd door fris Military Blue dat de hak, kraag en inlegzool accentueert, voor een speelse variant op een klassieke look. En je ziet het goed, de Sail Swoosh staat inderdaad andersom — ondertussen een typerend kenmerk voor de Air Jordan 1 designs van Scott.

Als je op stap bent in deze sneakers en je hoofden ziet draaien, dan weet je wie daar verantwoordelijk voor zijn; reliëflogo's van Cactus Jack en Fragment Design op respectievelijk de linker- en rechterhak laten een moderne handtekening achter op dit tijdloze design.

SKU: DM7866-140