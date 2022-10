€ 189,99

De AJ1 werd onthuld tijdens een presentatie in de rust van de belangrijkste wedstrijd in het American Football. Deze exclusieve AJ1 heeft een bijzondere mix van kleuren, texturen en graphics en brengt de stijl van de Colombiaanse kunstenaar J. Balvin naar het klassieke design.



Grof genaaide overlays verhullen de typische strakke designlijnen van het ontwerp en een spectrum van neonkleuren geeft de look een agressieve energie-boost. Customizable graphics (inclusief de kenmerkende smiley face van Balvin) geven de tong een eigen draai, met vergelijkbare elementen op de binnenzool en hak van de schoen. Strik je veters en marcheer in het ritme van je eigen trommel met dit langverwachte en kleurrijke collector's item.