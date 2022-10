De Air Jordan 1 High is al in een talloze verschillende materialen en kleuren uitgebracht, maar deze editie heeft een historisch geïnspireerde stijl zoals nog niet eerder vertoond. Een mat, eenkleurig zwart bovenwerk is voorzien van vurige accenten in de kleur Gym Red op de veters, binnenzool, tong en het logo. Een witte middenzool geeft deze zuivere kleurencombinatie een toepasselijke frisse afwerking.