€ 159,99

Stap in de sneaker waarmee het voor MJ allemaal begon: de Air Jordan 1. De Air Jordan 1 'Bordeaux' is een gloednieuwe kleurencombinatie geïnspireerd op historische kleurenblokken. Met een strakke, witte middenzool en leren underlays als ondergrond vallen de overlays, veters en accenten in bordeauxrood extra op. De Swooshes en Air Jordan Wings logo's in metallic zilver geven de stijl een trofee-achtig tintje, waardoor de sneaker nog helderder straalt als je hem uit de doos tevoorschijn haalt.

SKU: 555088-611