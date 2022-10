€ 160,00

Laat de geschiedenis herleven in deze Air Jordan I. Bij het debuut van de AJ I in 1985 gingen Nike designers in tegen de traditie met een meerkleurige sneaker die op een veld met alleen maar witte basketbalschoenen zeker op zou vallen. Decennia later heeft de AJ I de traditie hergedefinieerd dankzij het legendarische spel van MJ en revolutionaire kleurencombinaties. Deze AJ I zet die tegendraadse mentaliteit voort met nieuwe zwarte en oranje kleurblokken. Premium gekreukt leer en een crèmekleurige middenzool geven deze AJ I een vintage look en textuur, maar het volledig lakleren bovenwerk geeft langdurige glans. Deze schoen lijkt wel bevroren in de tijd — ingedragen, maar nooit gedragen.