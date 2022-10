€ 129,99

De Air Huarache, van innovator Tinker Hatfield, was de ultieme performance-schoen toen deze in 1991 debuteerde met deze eenvoudige vraag: 'Have you hugged your foot today?' Deze fantastische favoriet is er nu in een OG kleurencombinatie met tijdloze details. Dankzij de subtiele, synthetische accenten op het bovenwerk in combinatie met superventilerend neopreenachtig materiaal kun je er gemakkelijk mee stylen. Verder is de iconische hielclip, de traditionele lage kraag en binnenschoenvorm behouden.