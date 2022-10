Bijna twee jaar na zijn griezelige debuut in 2018, staat de Air Force 1 Skeleton weer op uit zijn graf - net op tijd voor Halloween. Deze spookachtige cultklassieker keert in vertrouwde vorm in de wereld der levenden terug, al is de schoen dit keer in herfstachtige kleuren zoals oranje en zwart gehuld. Je komt nog steeds dezelfde skeletten tegen op zowel het bovenwerk als de inlegzool. Er is glow-in-the-dark materiaal op de midden- en buitenzool aangebracht dat de schoen in het donker lekker eng doet oplichten. Voeg deze schoen aan je herfstcollectie toe voor deze mysterieuze stijl zich weer schichtig terugtrekt in zijn graf.