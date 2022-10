€ 119,99

In de sneakercultuur van New York worden klassieke stijlen vaak op nieuwe manieren gevierd. Deze Air Force 1 'NYC' past perfect in het plaatje. Met een klassiek volledig wit bovenwerk, juwelen Swooshes en een OG design viert deze 'NYC' Air Force 1 Mid Jewel de stad, haar rijke sportverleden en alle sneakerminnende New Yorkers. Kijk voor je deze sneakers aantrekt even naar de rubberen buitenzool als je de weg naar uptown Manhattan bent vergeten.

SKU: DH5622-100