€ 110,00

Sinds de lancering in 1982 heeft de Nike Air Force 1 de grens van veld naar straat doorbroken en is van een trend uitgegroeid tot een essential en vervolgens een wereldwijde streetwearstandaard. De Air Force One 1 is een icoon dat meegroeit met de cultuur die hem omarmt. De kleuren, materialen en vorm zijn veranderd zonder in te leveren op het typische DNA van de schoen.

De nieuwste uitvoering, de Nike Air Force 1 x Colin Kaepernick, is geïnspireerd op de stem van de atleet en zijn 'True to 7'-storytelling. Het luxe zwarte leren bovenwerk wordt geaccentueerd door een reflecterende Swoosh en andere high-touch accenten in wit en zwart. De schoen bevat daarnaast een aantal graphics, waaronder een portret van Kaepernick dat op het lusje bij de hak is geborduurd, zijn persoonlijke logo op de tong, een inlegzool met patroon en het hanglabel met het getal zeven.