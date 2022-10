€ 100,00

In februari komen een aantal van de grootste namen en bekendste sterren van het basketbal bijeen in Chicago. Deze stad is in veel opzichten het perfecte decor voor een bijeenkomst van de toppers in de sport. De 'windy city' is een waar basketbalparadijs, met three-peats en hoogstaande jeugdprogramma's als definitief bewijs. Deze AF-1 is een ode aan de kenmerkende, veelzijdige cultuur van Chicago door 10 uiteenlopende patronen te combineren in een unieke lappendeken. Neutraal zwart in combinatie met verschillende aardetinten zorgt voor een opvallende camouflage-achtige look.