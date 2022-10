We weten hoe belangrijk het is voor mensen om het gevoel te hebben dat je ergens bij hoort. Zelfs als we alleen zijn, zijn we samen — een gemeenschap die samen werkt aan een toekomst waar we in kunnen geloven. De BeTrue 2020 collectie met Nike iconen van vroeger en nu geeft vorm aan deze visie. Samen geven deze items een beeld van een gemeenschap die zijn eigen innerlijke kracht kent en die gezamenlijk aan een toekomst werkt waarin iedereen zichzelf kan zijn.

Het bijzondere aan deze AF1 is de kiezelafwerking op een drielaags, witleren bovenwerk, met op maat gemaakte afwerking en vormen, en een iriserende Swoosh met roze afwerking. Als eerbetoon aan de traditionele vlag en om ruimte te maken voor alle vormen van pride, heeft de AF1 een tienkleurige hakmarkering als symbool van inclusiviteit en pluriformiteit.