Twee iconen uit verschillende branches komen samen. In samenwerking met de New Yorkse spijkerbroekenfabrikant 3x1 is deze special-edition Air Force 1 vernieuwd met premium selvedge denim als eerbetoon aan twee merken die houden van hun vak. Sinds 1982 zijn er meer dan 1500 varianten op de Air Force 1 geïntroduceerd, en voor het eerst heeft het design spijkerstof in de binnenvoering.