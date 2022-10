De Nike Footscape werd in 1996 geïntroduceerd. De schoen is gebaseerd op voetafgietsels van honderden atleten en heeft zodoende een revolutionaire pasvorm die de natuurlijke welvingen van de voet volgt. Deze special edition blaast het origineel nieuw leven in als lifestyleschoen voor de 21e eeuw met premium leer en geweven details in de kleurencombinatie zwart en Anthracite.