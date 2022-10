De Air Foamposite Pro werd in 1997 voor het eerst uitgebracht en is al lang een favoriet onder verzamelaars. Aan het begin van het nieuwe millennium en in de jaren daarna werden er steeds versies in nieuwe kleuren uitgebracht. Hierdoor werd de Foamposite met Swoosh ongekend populair. Nu, meer dan tien jaar later, keert de klassieker terug in de vertrouwde zwart-witte kleurencombinatie die voor het eerst werd geïntroduceerd in 2006.