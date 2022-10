Sinds de Air Foamposite in de jaren 90 werd geïntroduceerd, hebben fans zich afgevraagd: is hij echt door de designers van Nike gemaakt of kwam hij van een andere wereld? De innoverende look — die wordt gemaakt door synthetische vloeistof in een vorm te gieten — geeft de schoen een buitenaardse feel die nu nog steeds versteld doet staan. De nieuwste kleurencombinatie in Aurora Green glinstert met de diepte en kleur van kostbare edelstenen en zet de rijke historie van deze ongelofelijke sneaker verder voort.