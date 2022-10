€ 180,00

De Nike Air Fear of God Raid is gemaakt in samenwerking met streetfashionlegende Jerry Lorenzo en combineert de swagger van luxe streetwear met een design dat is geïnspireerd op de originele Air Raid outdoor basketbalschoen van 1993. Een bovenwerk van leer en textiel zorgt voor een luxueuze look en een zacht, weelderig gevoel. Nike Air technologie zorgt voor responsieve demping.