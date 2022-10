€ 350,00

De Nike Air Fear of God basketbalschoenen zijn ontworpen samen met designer Jerry Lorenzo van Fear of God en combineren bewezen performance-eigenschappen met de sportieve stijl van luxe streetwear. De schoenen maken deel uit van Lorenzo's Air Fear of God collectie. Met het mesh bovenwerk en de Zoom Air demping is de Air FOG1 helemaal klaar voor actie, en dankzij de verschillende veters kun je de stijl variëren.