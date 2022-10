In de stad moet je je continu aanpassen; of dat nu in het verkeer is of vanwege een onverwachte regenbui. De Nike Adapt Huarache is speciaal ontworpen om zich aan al je bewegingen aan te passen, met een aanpasbaar vetersysteem waarmee je voet zich altijd veilig omsloten voelt.

Net als eerdere Adapt schoenen is de Adapt Huarache compatibel met de Nike Adapt app. Maak verbinding met je Apple Watch om de pasvorm eenvoudig strakker of losser te maken vanaf je pols, of om met vijf verschillende Siri-snelkoppelingen je schoenen direct te verstellen door alleen je stem te gebruiken.

De eerste keer dat je je schoenen aantrekt, maakt de app twee modi aan: één voor activiteiten en één voor ontspanning. Controleer het batterijniveau, pas de lampjes aan, maak de pasvorm onderweg strakker en meer.