In deze schoenen kun je doen wat je wilt: neem ontslag, beklim een berg of ga op de vlucht voor een beer. Met grip en een anti-slipsysteem waar een monstertruck jaloers op zou zijn, kun jij alles aan wat op je pad komt. De ACG Dog Mountain is gemaakt voor je grote trek en heeft robuuste jaren 90-vibes. Deze schoen is klaar om de weide wereld in te trekken.