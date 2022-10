Inside the Vault

Sinds 2003 staan de Parijse zomers in het teken van Quai 54, door basketballers voor basketballers opgezet. Jordan Brand steunt het toernooi officieel vanaf 2007. Een baanbrekend partnerschap, niet alleen omdat het Jordans eerste partnerschap was met een entiteit buiten de VS, maar ook omdat het de eerste keer was dat het merk geassocieerd werd met een straatbasketbaltoernooi.



Quai 54 blijft een rol spelen in zowel de basketbalgemeenschap als de stadscultuur in Parijs, waarbij de Afrikaanse roots van het toernooi altijd met trots worden geëerd.



Thibaut de Longeville, een van de oprichters van het evenement, blikt nu terug op de details van eerdere Jordan x Quai 54 collecties.