Chris Reed, Nike SB's tweede Product Line Manager, komt oorspronkelijk uit Californië. SB had eerder al Oregon, New York, Parijs, Tokio en Londen in de spotlights gezet, dus Chris vond dat zijn thuisstaat aan de beurt was. Dankzij de andere Californiërs in het SB team was het voor Chris in 2004 geen enkel probleem voldoende steun te krijgen voor zijn idee.