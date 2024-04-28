Vind je eigen stijl

"Laagjes brengen mijn outfit tot leven: de Air Max Dn, baggy jeans en een croptop waar de kraag van een shirt uitsteekt."



Probeer creatief te zijn met laagjes, en je zult zien dat die ene top (of rok, broek, wat dan ook!) achterin je kast opeens met van alles te combineren is.



"Ik hou van de sportieve uitstraling van de Nike Air Max Dn", vertelt Sophie ons. Ze draagt een kraag onder een ruimvallend T-shirt, of een stropdas die bij de schoen past, en haar next-level look is compleet.