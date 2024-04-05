De geschiedenis van de Nike Cortez

De geschiedenis van de Cortez
Department of Nike Archives
Alles over de baanbrekende hardloopschoen.
De Cortez was de eerste Nike hardloopschoen die het briljante designtalent weerspiegelde van Bill Bowerman, medeoprichter van Nike en legendarische atletiekcoach. Hij was altijd op zoek naar manieren om zijn atleten te helpen om alles uit zichzelf te halen en nog beter te gaan hardlopen. De Cortez werd ontworpen aan de hand van vele prototypes en veranderde de wereld van hardloopschoenen volledig.
Toen de schoen eind jaren 60 werd gelanceerd, bood hij ongekende demping voor Amerikaanse langeafstandslopers. Dat komt omdat de Cortez de eerste hardloopschoen was met een middenzool over de hele lengte en een laag sponsrubber net onder het bovenwerk. De Cortez werd niet alleen de best verkochte hardloopschoen van Nike, de nieuwe dempingscombinatie werd ook de industriestandaard. Die combinatie gaf betere demping onder de voet om schokken te absorberen en zorgde voor een geheel nieuwe kijk op schoenen.
In 1971 noemde een invloedrijk hardlooptijdschrift de Cortez 'de populairste trainingsschoen voor lange afstanden in de VS'.
Deze schoen is een van de meest herkenbare in de geschiedenis van Nike geworden en niet alleen onder hardlopers. Met extra vulling voor de bal van de voet, meer demping in de hak en goede grip met visgraatpatroon onder de voet gaf de Cortez de bestaande demping en grip een geheel nieuwe draai.
De schoen werd bedacht door een coach (Bowerman, hierboven afgebeeld) en dat was te merken: de behoeften van hardlopers waren topprioriteit bij het ontwerp. Die onvermoeibare focus op de atleet is een diepgeworteld principe dat al sinds de oprichting van het bedrijf de basis vormt voor hoe Nike productinnovatie benadert.
De schoen werd vanaf de eerste release als een doorbraak gezien op het gebied van hardloopinnovatie, maar al snel waren ook niet-hardlopers enthousiast. In 2000 bracht Nike bijvoorbeeld de Nike Cortez 3 SE Olympic Low uit, met rode en zilveren Swooshes, 'USA' op de hak gestikt en een unieke, doorschijnende buitenzool.
De schoen is nog altijd een populair design gemaakt van leer, suède en andere materialen en stijlen die elke dag overal ter wereld worden gedragen.