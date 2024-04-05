De geschiedenis van de Nike Cortez

De Cortez was de eerste Nike hardloopschoen die het briljante designtalent weerspiegelde van Bill Bowerman, medeoprichter van Nike en legendarische atletiekcoach. Hij was altijd op zoek naar manieren om zijn atleten te helpen om alles uit zichzelf te halen en nog beter te gaan hardlopen. De Cortez werd ontworpen aan de hand van vele prototypes en veranderde de wereld van hardloopschoenen volledig.

Toen de schoen eind jaren 60 werd gelanceerd, bood hij ongekende demping voor Amerikaanse langeafstandslopers. Dat komt omdat de Cortez de eerste hardloopschoen was met een middenzool over de hele lengte en een laag sponsrubber net onder het bovenwerk. De Cortez werd niet alleen de best verkochte hardloopschoen van Nike, de nieuwe dempingscombinatie werd ook de industriestandaard. Die combinatie gaf betere demping onder de voet om schokken te absorberen en zorgde voor een geheel nieuwe kijk op schoenen.