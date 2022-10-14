Les Hijabeuses: Founé Diawara over de strijd tegen vooroordelen

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Founé Diawara
Founé Diawara voelde zich als kind een buitenbeentje vanwege haar culturele identiteit. Maar op een dag veranderde haar kijk ten goede. Ontdek hoe ze dankzij een campagne die viral ging op social media medevoorzitter van een community voor vrouwenvoetbal werd.
Founé Diawara. Les Hijabeuses, Frans. Geboren: 4 oktober 1999. Illustratie door Lauwaart.
Als de één na oudste in een gezin van zeven was Founé een geboren leider. Door haar nieuwsgierige aard was ze een uitstekend rolmodel voor de jongere gezinsleden. Ze leerde altijd nieuwe dingen, vaak meerdere tegelijk! In 2014 inspireerde de World Cup voor dames haar aan een nieuwe hobby te beginnen: voetbal.
Op haar 14e werd Founé voor het eerst lid van een voetbalclub. Het was zo uitdagend om in een team te spelen! Voor haar voelde elke beweging (dribbelen over het veld, passen naar medespelers en de bal het net in laten zeilen) aan als een prachtige, gechoreografeerde dans.
"We willen dat vrouwen al deze identiteiten kunnen hebben."
Na een jaar trainen met haar team kwam ze het veld op, klaar voor haar eerste echte wedstrijd. Maar toen ze het veld opkwam, werd ze door de scheidsrechter tegengehouden.
Je mag geen hijab dragen, zei de scheidsrechter. Dat is niet toegestaan.
Founé's hart brak. De hijab was een belangrijk symbool van haar geloof als moslim en onderdeel van haar identiteit. Ze kon hem niet afdoen om te spelen. Founé bracht de wedstrijd op de bank door. Ze voelde zich triest en boos.
"Ik wilde alleen maar spelen", zei ze. "Ik wilde alleen maar iets bijdragen aan mijn team."
In plaats van weg te zakken in haar verdriet, zette Founé haar natuurlijke leiderschapstalenten in een hogere versnelling. Ze hoorde over een campagne om discriminatie in vrouwensport te stoppen en greep de kans om daaraan mee te doen.
De beweging begon met een video op Instagram over het verbod in Frankrijk om tijdens voetbalwedstrijden een hijab te dragen. Founé keek hoe opmerkingen uit het hele land binnenstroomden. Vrouwen deelden hun eigen verhalen over discriminatie en hoe het verbod hen dwong te stoppen met sporten.
Founé bleef vechten door medevoorzitter te worden van Les Hijabeuses, een voetbalcommunity waarin vrouwen hun hijab mogen dragen. Tussen de trainingen door studeert Founé mensenrechten aan de universiteit. Ze werkt aan een toekomst waarin vrouwen nooit een deel van hun identiteit hoeven op te offeren om te doen wat ze leuk vinden.