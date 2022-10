$4,899.00

Tallas de: 23.5 cm a 31.5 cm.

Mezclando moda y deporte, la diseñadora londinense Martine Rose fusiona la ropa de vestir clásica con el renombrado look del Nike Shox. Nacido del deseo de vestir al fútbol de una manera relevante, elevada y contemporánea, supera los límites al fusionar opuestos: el calzado de vestir por excelencia con el look acelerado del calzado de fútbol. Martine Rose hizo su magia en el icónico Shox justo en el momento en que se celebra la Eurocopa Femenina de la UEFA y presenta el Nike Shox MR4, que eleva las columnas en forma de tacón, alarga el pie y cincela la punta para dar una estética extravagante que se ajusta a su lenguaje de diseño visionario y a su ética optimista e inclusiva. El cuero sintético nítido con acolchado en relieve (y un brillo perfecto), los ribetes y el color se inspiran abiertamente en la paleta de materiales del fútbol, mientras que el diseño fácil de poner mejora aún más la experiencia. El resultado es un look ganador tan disruptivo como revolucionario.

SKU: DQ2401-001