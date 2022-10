$2,599.00

Tallas de: 23.5 cm a 30 cm, 31 cm, 32 cm.

Revela aquello que te hace ser quien eres. La parte superior clásica completamente blanca celebra la comunidad LGBTQIA+ y se desgasta para revelar la vitalidad que hay debajo. Dado que no hay dos personas iguales, el diseño de color que revela es realmente único. Personalízalo o deja que el uso natural mejore el look; de cualquier manera, la amortiguación Zoom Air y la lengüeta ultraacolchada mantendrán la comodidad. El bolsillo interno en la lengüeta te permite llevar artículos imprescindibles. ¿Ya te contamos que puedes mezclar y combinar agujetas azules, rosas y blancas? El resultado: un look emocionante que lo abarca todo y es fácil de combinar y usar.

SKU: DR4876-100