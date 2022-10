$4,799.00

Tallas de: 23 cm a 31 cm.

Prepárate para la calle. Prepárate para la alfombra roja. Prepárate para la pista de baile. Desde la imaginación de G-Dragon, el Kwondo1 ha llegado para abrirnos el paso a nuestros espacios favoritos. ¿Cómo? Dándonos libertad para fluir con creatividad, atrevimiento y expresión personal sin límites. El Kwondo1, cuyo nombre surge de la combinación de "Kwon" y "Just Do It", que lo conecta con el arte marcial del taekwondo, representa un lienzo en blanco para cualquiera que se atreva a ponerse este nuevo calzado.

El Kwondo1 también es una mezcla de estilos. Sin embargo, gracias a la visión camaleónica de G-Dragon, es más bien una fusión del rendimiento deportivo y el calzado formal. A la hora de crear el Kwondo1, G-Dragon se adentró en los archivos del ADN de Nike para encontrar la inspiración que encajara con su espectro único de estilo. La parte superior de cuero premium, con detalles y costuras del calzado de vestir brogue, se acerca al calzado más tradicional de bolos y golf. Además, la entresuela gruesa aporta un toque exclusivo. Sin embargo, el estilo proviene de la cómoda estructura del Pegasus '83, de la forma y estabilidad clásicas del Janoski y de la lengüeta atemporal de los tacos de fútbol de los años 90.

Con una expresión innovadora, el gusto fluido de G-Dragon y su mente abierta a la colaboración, el Kwondo1 se eleva a niveles nunca vistos.

SKU: DH2482-100