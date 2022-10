Tallas de: 23.5 cm a 29.5 cm, 30.5 cm y 31 cm.

Solo dos piezas, cero pegamento y mucha comodidad: el ISPA Link cambiará tu forma de ver al calzado. Confeccionado con componentes entrelazados y guiado por la filosofía de diseño circular de Nike, cada par se crea con la intención de utilizar la menor cantidad de materiales posible. Pero no te preocupes, incluso con este diseño simplificado, la sensación en la planta del pie es pura felicidad. El pie descansa sobre una entresuela de espuma ultrasuave, mientras que una fresca parte superior tejida crea un ajuste similar al de un botín que se ciñe a tu pie en cada paso. Ponte en marcha y no te detengas. Es muy fácil. Y cuando hayas terminado, no necesitas desecharlos. Tan solo déjalos en una Nike Store participante para ayudar a prolongar su vida útil.

SKU: CN2269-001