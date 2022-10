Tallas de: 24 cm a 30 cm, 31 cm.

En reconocimiento a las raíces del Dunk como el calzado de equipo universitario más importante, el paquete "Be True To Your School" (Sé fiel a tu universidad) se inspira en la campaña publicitaria original. Los colores representan a las principales universidades, mientras que los detalles de diseño proporcionan un toque de básquetbol retro. Demuestra tu espíritu universitario con esta popular combinación de colores que une revestimientos color rojo gimnasio con revestimientos color blanco en la suela. El cuero impecable con un brillo perfecto y la lengüeta de tejido Woven con destellos de amarillo dorado convierten este calzado en una victoria indiscutida.

SKU: DD1391-602