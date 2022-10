Tallas de: 24 cm a 31 cm.

Un look desgastado que se ve bien: el Dunk regresa una vez más para combinar con la forma, el look y la sensación originales del diseño de corte high de 1985. La mezclilla en rosa ligero lavado por el sol brinda una explosión de energía incluso en los días más calientes. Los detalles sin rematar y las costuras que contrastan agregan un look de espíritu libre a cualquier estilo. Y la entresuela envejecida devuelve un poco de espíritu del básquetbol a las calles. Así que, amárrate las agujetas y lleva tu juego a cualquier parte con la comodidad de la parte superior acolchada.

SKU: DQ8799-100