Tallas de: 23.5 cm a 31 cm.

Reimagina aquello que te hace ser quien eres. Este concepto renovado de nuestro ícono revolucionario celebra a la comunidad LGBTQIA+ y rinde homenaje al movimiento y la fluidez. Los Swooshes superpuestos energizan tu look, los colores degradados reinterpretan el diseño de arcoíris tradicional, y el material suave y brillante de la parte superior te dan un estilo despreocupado. Las costuras de adorno fluidas y las líneas ondulantes por todo el calzado dan nueva vida a este básico atemporal que no puede faltar en tu guardarropa, al mismo tiempo que los detalles clásicos en blanco cumbre y negro hacen que sea fácil combinarlo. El mosquetón Be True te permite llevar contigo detalles significativos de la comunidad LGBTQIA+. Este es un calzado al que volverás una y otra vez. Es audaz y está hecho para ser visto, igual que tú.

SKU: DR5491-100