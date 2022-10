FPAR ve las prendas, como las playeras, como su "medio" y cautivar al medio es una de las formas de expresar su creatividad. Este enfoque es evidente en los detalles del FPAR Dunk. Los mensajes "Don't follow me" (izquierda) y "I'm lost too" (derecha) están presentes en el Swoosh, mientras que la parte posterior de la lengüeta revela "Trust No One". Estas palabras reflejan la filosofía de Nishiyama sobre que "no hay una dirección a la que deberías ir, descubres hacia donde quieres ir y ese se convierte en tu propio camino, así es para todos". Esto representa los valores de los skaters de todo el mundo al igual que los suyos.