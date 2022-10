Durante el año pasado, fuiste testigo de cómo tu calzado pasó de la imaginación a la realidad. ¿Cuál fue el momento más memorable de esta experiencia?

"Bueno, ¡aún no creo que gané la competencia! Ir a Portland fue increíble y ver la sede principal de Nike fue alucinante… no creía que fuera tan grande. Eso fue superdivertido. También era la primera vez que veía mi AM97 en la vida real. Ver la muestra final después fue incluso más emocionante, porque sabía que eso era lo que iban a usar las personas en sus pies. Fue algo genial. También fue inspirador conocer a los demás ganadores de todo el mundo.



Trabajar con Nike de este modo ha sido enorme. Todas las personas que he conocido han sido superagradables, lo que me ha despertado un sentimiento de respeto totalmente nuevo por el sector del calzado en general. Como cliente, uno solo ve el producto final, pero crear algo desde un boceto hasta una muestra me ha dado una nueva perspectiva".