Si lo que quieres es originalidad, no busques más. Una parte superior completamente blanca destaca las líneas y símbolos icónicos de este Air Jordan 5 con una expresión neón, mientras que el patrón gráfico geométrico del forro del cuello habla por sí mismo por si alguien no reconoce el grado máximo del relax con onda al verlo. Una entresuela royal oscura es la base para un look que ofrece detalles en dos colores distintos para cada lado del calzado.