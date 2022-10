$4,599.00

Tallas de: 23 cm a 24 cm, 25 cm a 29 cm, 30 cm, 31 cm.

Un look inigualable se perfecciona con el Air Jordan 5 Low x CLOT. Inspirado en la cultura china, el fundador de CLOT, Edison Chen, presenta un look expresivo que une a ambas costas. La parte superior completamente negra con brillo satinado se combina con microesferas color jade para crear un look armonioso, mientras que los detalles color rojo pasión encienden cada paso con los colores del AJ5. Los números sūzhōu mǎzi estilizados en el talón (una reinterpretación del número de MJ), la suela que brilla en la oscuridad y las aberturas laterales le dan más estilo a tu atuendo, ya sea de día o de noche. Por último, el logotipo bordado en el talón es la cereza del pastel con el que celebramos esta inusual colaboración que dejará a todos con la boca abierta.

SKU: DM4640-036