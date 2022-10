$5,199.00

Tallas de: 23 cm a 30.5 cm.

El estilo indefinible de Nina Chanel Abney lleva al Air Jordan 2 por un camino nuevo y audaz. Con el look elegante del ícono de 1986, esta versión usa la sensibilidad artística de Abney para mostrar una personalidad potente. La rica mezcla de texturas en la parte superior destaca con detalles artesanales, un nuevo patrón de perforaciones y destellos en color rojo gimnasio. Y admira la etiqueta oversized, es la versión pop surrealista de Abney: MJ burlando la doble cobertura de los defensas. Su ilustración, llena de figuras angulosas y colores vibrantes, cobra vida desde un marco plateado ornamentado. La atención al detalle no se detiene allí: la caja del calzado está cubierta con el arte de Abney, genera expectativa por lo que hay dentro y nos recuerda que la creatividad no se puede contener.

SKU: DQ0558-160