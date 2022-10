Tallas de: 25 cm a 31 cm.

Quizá no puedas conseguir una galleta de jengibre, pero por lo menos tienes la oportunidad de obtener este codiciado relanzamiento. Recreando la famosa combinación de colores lanzada en 1999, el AJ14 "Light Ginger" incorpora cuero premium para una sensación y un look sofisticados. Además, la unidad Zoom Air en el antepié y el talón te dan la ventaja que requieres para mantenerte a la cabeza del grupo. Así que, adelante, consigue un par de este calzado, el último modelo de la firma MJ que His Airness usó en la cancha para Chicago.

SKU: 487471-701