$3,399.00

Tallas de: 23.5 cm a 30.5 cm.

¿Aún no tienes tu color favorito? No te preocupes. La serie "Color of the Month" (Color del mes) te permite satisfacer tu necesidad y al mismo tiempo celebrar una parte poco conocida de la historia de Nike: es posible que en 1984 la serie original "Color of the Month" haya salvado al AF1 de la extinción. En efecto, el relanzamiento estaba en duda en los inicios de este calzado, pero en las tiendas minoristas de artículos deportivos de Baltimore se vendía como pan caliente y supieron que el AF1 se convertiría en sinónimo de la moda y la cultura urbana. Así que solicitaron combinaciones de colores personalizadas para venderlo desde los escaparates de sus tiendas... y el resto es historia. Desde materiales prístinos hasta esta combinación refrescante de colores goma rosa y blanco, e incluso un cepillo para limpiar el calzado, esta edición constituye una lección sobre un estilo codiciado para fuera de la cancha. Cada que lo uses, asegúrate de recordar a los comerciantes visionarios de Baltimore que hicieron todo esto posible.

SKU: DM0576-101